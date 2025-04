Gli avversari. Dopo il ko a Roma gli umbri ora sono al penultimo posto

Non sta vivendo un bel momento il Trestina, prossimo avversario della Robur domenica nell’omonima frazione di Città di Castello. I bianconeri umbri sono reduci dal ko per 2-1 in casa dell’Ostiamare e, complice il successo della Flaminia sul Poggibonsi, sono adesso al penultimo posto proprio insieme ai viterbesi ed in piena lotta per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. "A Ostia ci è mancata la giusta motivazione nel primo tempo – ha detto il tecnico Simone Calori dopo il ko a Roma – poi eravamo stati bravi a pareggiare ma una disattenzione ci è costata cara. Peccato perché ci abbiamo provato ma resta il problema che non si può regalare un tempo agli avversari. Bisogna ripartire dal lavoro e dalla nostre certezze per cercare di prendere il massimo da ogni partita, a partire dalla prossima, e per poi affrontare al meglio i playout".

Nella formazione di Calori ancora out l’attaccante classe 2004 Buzzi, che ha rimediato tre turni di squalifica per il rosso diretto preso contro il San Donato Tavarnelle nel penultimo turno. In attacco spazio al duo Ferri Marini-Mencagli, entrambi in rete nel successo umbro dell’andata al Franchi.