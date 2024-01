Gli avversari. Firenze Ovest ’orfano’ di Rossi: è squalificato

Senza lo squalificato Lorenzo Rossi (che oltre a quella di domani a Badesse salterà un’altra gara) il Firenze Ovest si prepara al match contro il Siena con la consapevolezza di avere poco da perdere. La classifica della formazione del capoluogo, per stessa ammissione del club costruito in estate con un budget molto basso, inizia a farsi molto complicata con i playout distanti cinque punti e rappresentati attualmente dalla Fortis Juventus. Ma come dimostra la sfida dell’andata, terminata a reti bianche tra le polemiche di una Robur ancora in rodaggio, nulla è scontato. Da tenere d’occhio per la squadra di Magrini gli attaccanti Tassi e Bourezza, quest’ultimo molto pericoloso nella sfida dello scorso 1 ottobre. Rispetto a quella occasione sulla panchina del Firenze Ovest, che ha all’attivo due vittorie in 19 gare, c’è il tecnico Gardellin, che ha preso il posto di Bartalucci dimessosi dopo lo 0-4 casalingo contro la Colligiana del 29 novembre.