Gli avversari. Giocatori esperti ma classifica dura

Il Termoli di Antonello Spagnuolo e dell’ex Samb Vittorio Esposito arriva al Riviera delle Palme rinfrancato dai tre punti ottenuti contro l’Avezzano, battuto uno a zero grazie alla rete di Grossi su calcio di rigore. I giallorossi sono ora a quota sette punti, frutto di due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte. Il Termoli, infatti, non vinceva dal 17 settembre scorso, quando sconfissero l’Atletico Ascoli sempre per uno a zero. Da allora, prima del successo con l’Avezzano, avevano rimediato un solo punto in cinque gare. La squadra di Spagnuolo, infatti, ha grossi problemi a segnare, tanto da aver gioito soltanto in sette occasioni in otto partite. Esposito, in sette partite, ha segnato un gol e servito un assist, mentre il bomber del Termoli è Kilian Hernandez, autore di due reti come il centrale difensivo Hutsol. I molisani si aggrappano quindi all’esperienza di Esposito e di Pietro Sicignano, difensore centrale e capitano con un lungo passato tra D e C con Paganese, Cavese, Acireale, Carrarese e Potenza. Tolti loro due, entrambi trentacinquenne, il Termoli si affida principalmente ai giovani.