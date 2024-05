Gli avversari. Il tecnico Stellone può contare su tutto l’organico

In Vis Pesaro-Recanatese di domani al Benelli i conti sono presto fatti. Per assicurarsi il settimo campionato di fila in C, i biancorossi dovranno vincere e avranno lo stadio pieno. E Stellone (foto) avrà tutti a disposizione, con il recupero completo di Tonucci e il rientro dalla squalifica di Nicastro. "Resettare tutto" aveva ordinato il tecnico dopo il ko dell’andata. Già, perché al Tubaldi è sembrato di rivedere la Vis di Banchieri che vi aveva perso con identico risultato e simile atteggiamento: un grave errore costato il gol, scarsa capacità di reazione, pochi pericoli portati. Le occasioni più ghiotte sono state un quasi autogol di Allievi e il rinvio di Meli addosso a Molina. Se in campionato a Recanati la Vis aveva sofferto sulla propria fascia destra, stavolta è successo sul lato opposto. Perché se il calcio è un gioco di duelli, si patisce meno dove si spinge di più. Con Da Pozzo i biancorossi hanno portato diversi pericoli, mentre Mattioli è finito spesso in inferiorità quando Sbaffo si allargava su quel territorio. La lentezza nelle transizioni ha poi permesso ai leopardiani di giocare quasi sempre a difesa schierata. È andata male anche con le palle inattive, marchio di fabbrica: un calcio franco di Di Paola fuori di un niente e una serie di palloni scodellati nel mucchio, piuttosto leggibili. Serviranno un approccio diverso, una fame mai vista, aggressività sin dal primo pallone, reparti più corti, rapidità di esecuzione, inserimenti, spinta sui due lati.