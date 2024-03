Gli avversari. Mister Baldolini:: "In campo vediamo che succede»

Potrebbe essere ad Anghiari che la Robur taglierà il traguardo promozione. Con i tre punti i bianconeri potranno dire addio all’Eccellenza. Sulla loro strada, però, troveranno una Baldaccio Bruni che proverà a "rovinare la festa", come ha spiegato il tecnico Luca Baldolini. I biancoverdi sono al momento in nona posizione, con 35 punti all’attivo, nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 a Foiano. "Lo sappiamo che domenica non sarà facile – ha sottolineato il mister a Radio Epicentro –: il Siena è una squadra fuori portata. In campo però ci andiamo, vediamo quello che succede". "A Foiano – ha aggiunto – ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, un po’ di dispiacere c’è perché potevamo anche vincere, ma il punto è buono. Il campionato ancora non è finito". Baldolini non aveva mai allenato prima d’ora in Eccellenza Toscana. "Devo dire che il livello del girone è molto alto – le sue parole –, me lo dicono anche i ragazzi. E’ un campionato tosto e competitivo: molte squadre che hanno speso tanti soldi si sono trovate a fare la rincorsa per i play off e altre che lo stesso hanno investito parecchio, si trovano a tribolare per non rientrare nei play out. Noi stiamo facendo la nostra parte, sono contento della nostra stagione".