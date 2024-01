Gli avversari. Mister Pezzatini ritrova Ibojo dopo la squalifica

Saranno in vendita allo stadio ‘Carlo Angeletti’ di Sinalunga i tagliandi per il match di domani tra i rossoblù e la Robur. I padroni di casa vengono da una bella vittoria nel derby di Foiano che ha riscattato il ko contro il Mazzola del turno precedente. Rispetto all’ultimo match Pezzatini ritrova il difensore Ibojo, a Foiano out per squalifica. Per il resto possibile la riproposizione della squadra che ha giocato domenica seppur senza un vero attaccante di ruolo visto che Iasparrone, Fischi e Cicali sono subentrati nella ripresa. Impossibile per i tifosi bianconeri non ripensare all’unico precedente giocato a Sinalunga: il 7 febbraio del 2021 la formazione guidata dal pittoresco duo Pahars-Gazzaev perse 2-1 contro i padroni di casa di Marmorini grazie a una rete di Doka nel finale dopo quelle di Corsetti e Guidone. Un ko che sarebbe arrivato comunque visto l’errore del duo di tecnici che fece a meno di un 2001 per alcuni minuti ignorando l’obbligo di schierare le quote under.