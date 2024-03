Gli avversari. Ottima stagione per i biancoverdi dell’Alto Tevere

Quella che andrà in scena domenica sarà la prima volta del Siena ad Anghiari. A parte il match di andata, giocato a Badesse lo scorso 19 novembre e vinto 3-1 dai bianconeri grazie a Galligani, Granado e Pagani, le due squadre infatti non si erano mai incrociate. La Baldaccio Bruni è però una società storica, che da anni prende parte al massimo campionato a carattere regionale e che affonda le sue origini come piccola polisportiva addirittura al 1899, quando un gruppo di studenti locali dette il nome del celebre comandante di ventura del 1400, nativo proprio di Anghiari, alla neo nata realtà sportiva. Quest’anno i biancoverdi dell’alto Tevere hanno disputato una ottima stagione, praticamente sempre a distanza di sicurezza dalla zona playout e sono reduci da 2-2 nel derby aretino contro la Nuova Foiano. In classifica gli anghiaresi hanno 35 punti, a +6 sulla Lastrigiana quintultima, grazie a 9 vittorie ed 8 pari in 27 giornate.