Gli avversari. Scardigli: "Pronti a dare il 100 per cento»

Il Signa non perde dalla terza giornata: domani scenderà in campo forte del successo (1-0) sulla Nuova Foiano. "E’ stata una vittoria sofferta ma bella – ha detto il tecnico Stefano Scardigli – che ci dà slancio: sarà un’emozione affrontare il Siena, squadra palesemente più forte del girone". "Prepareremo la partita dando il 100 per cento – ha aggiunto –, scenderemo in campo per ottenere il massimo, consapevoli della forza dei bianconeri ma anche che se diamo tutto possiamo centrare l’impresa". L’attaccante Tempesti, domenica, non era convocato. "Ha subìto un infortunio nella gara a Castiglione – ha chiuso il mister –, ma sta recuperando. Con tanti incontri ravvicinati le energie vanno dosate. Forzare non premia: partita dopo partita chi sta meglio va in campo; abbiamo una rosa competitiva che anche senza Tempesti ha dimostrato di saper fare il suo dovere alla grande". Sdaigui è espulso per somma di ammonizioni.