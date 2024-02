Gli azzurri alle prese con una trasferta insidiosa. Sangio, c’è il San Donato. Rigucci: "Gara tosta»

SAN GIOVANNI

Dopo il turno di sosta per la Viareggio Cup, la serie D torna di nuovo in campo e per la Sangiovannese c’è l’ostica trasferta di Tavarnelle Val di Pesa contro il San Donato al cospetto di una formazione che sta assolutamente deludendo. Atos Rigucci, tecnico azzurro, non si fida però affatto del gruppo allenato da Lorenzo Collacchioni e lo fa capire a chiare lettere: "Un pò tutti, magari, si aspettavano di vedere il San Donato in una posizione diversa rispetto a quella che sta occupando a oggi ma non dobbiamo pensare a delusioni o di obiettivi mancati dell’avversario, conosco bene il valore dei giocatori del San Donato e so di per certo che si tratta di un organico con elementi che, in qualunque momento, possono indirizzare la gara verso binari ben definiti". Non è un caso che proprio sul terreno amico del "Leonardo Pianigiani" siano arrivati i risultati migliori come tiene a specificare lo stesso Rigucci: "In casa sono reduci da due vittorie consecutive, hanno compiuto un cammino abbastanza lineare dall’inizio della stagione con cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte ma, soprattutto, hanno la miglior difesa del girone per quanto concerne le gare interne. Sommiamo a questo il fatto che alcuni giocatori stanno ritrovando la forma migliore". Che tipo di gara si attende?: "Una gara sporca, il terreno non è messo assolutamente bene e di sicuro questo non gioverà allo spettacolo. Ma noi dobbiamo continuare nel nostro cammino". Assenti Lorenzoni, Chelli, Cicarevic e Canessa, non è da escludere che torni titolare Massai e a quel punto per il gioco delle quote spazio in porta al 2005 Barberini.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SAN DONATO (4-4-2-): Manzari; Sichi, Chiti, Frosali, Nobile; Marianelli, Videtta; Barazzetta, Neri, Bellini; Bocci. All. Collacchioni.

SANGIOVANNESE (3-4-2-1): Barberini; Farini, Antezza, Masetti; Pertica, Massai, Baldesi, Gianassi; Benucci, Bartolozzi; Rotondo. All. Rigucci.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Massimo Bagiardi