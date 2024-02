Gli Europei di e-gaming. San Marino con Spagna,. Francia e Grecia

Comincerà tra poco meno di un mese l’avventura di Uefa eEURO2024. Anche San Marino, rappresentato da Giuseppe ‘BeppeT27’ Taddei, sarà ai blocchi di partenza della competizione europea di e-gaming in programma il prossimo 16 e 17 marzo. Il Titano è stato inserito nel gruppo F di qualificazione con Spagna, Francia, Estonia, Grecia, Croazia, Serbia e Azerbaijan. Il torneo vedrà video-gamers da tutta Europa. Saranno la bellezza di 51 le nazioni partecipanti pronte a sfidarsi a colpi di joystick tramite il videogioco Ea Fc24 e le sfide della prima fase verranno disputate tutte on-line. Il vincitore di ciascun girone di qualificazione andrà successivamente alla fase finale che si terrà in Germania proprio in concomitanza con gli Europei di calcio. E sarebbe davvero un bel traguardo per la piccola Repubblica di San Marino.