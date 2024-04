Gli eventi collaterali. Per i tifosi pranzo allo stadio e raduno in Piazza

Si preannuncia una giornata di festa, quella di domani, ancor prima del fischio di inizio della sfida tra Siena e Mazzola: i tifosi bianconeri, che tanto hanno atteso il ritorno della Robur nella propria casa, hanno organizzato un pranzo allo stadio, che si svolgerà dietro la Tribuna coperta. Sarà anche l’occasione per salutare la squadra al suo arrivo al vecchio Rastrello. Tutti i tifosi sono invitati a partecipare e potranno accedere all’area designata dall’ingresso di Santa Caterina (dalle 12 alle 13,45). Alla fine del pranzo i presenti dovranno uscire dallo stadio e rientrare ognuno nel proprio settore. La Curva Lorenzo Guasparri, inoltre, invita i sostenitori bianconeri a radunarsi in piazza del Campo alle 14 per poi raggiungere tutti insieme lo stadio. Per festeggiare l’evento, al termine della partita sarà dedicato, da parte della Robur un momento di celebrazione dei tifosi bianconeri, della squadra e dello staff del Siena Fc.