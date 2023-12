Gli impegni di gennaio: sabato 6 al Comunale prima di ritorno contro i romagnoli. Subito il Rimini, poi tre gare sempre di domenica

AREZZO

Ancora qualche giorno di riposo per calciatori e staff amaranto. I componenti della rosa stanno infatti godendo di qualche giorno libero in più per passare le feste dalle loro famiglie. La ripartenza degli allenamenti è infatti fissata per martedì 2 gennaio. Il tecnico Indiani avrà a quel punto solo quattro giorni per preparare la sfida casalinga contro il Rimini delle 16.15 di sabato 6 gennaio valevole per la prima giornata di ritorno.

A gennaio il Cavallino disputerà altre tre partite, sempre di domenica: il 14 alle 20.45 contro al Carrarese in trasferta, il 21 alle 18.30 contro il Pescara al Comunale e il 28 alle 14 in Sardegna contro l’Olbia. Febbraio sarà invece un mese particolarmente intenso, con cinque impegni in appena venti giorni: si parte domenica 4 alle 18.30 contro l’Entella in casa, poi anticipo al venerdì (20.45) per la sfida al Pontedera fuori casa visto l’incombere del turno infrasettimanale, che vede gli amaranto impegnati ancora in trasferta nella sentita sfida contro il Cesena (martedì 13 alle 20.45). L’Arezzo poi tornerà al Comunale per affrontare la Recanatese domenica 18 alle 16.15 prima di tornare in trasferta, ancora di venerdì (23 febbraio ore 20.45) e ancora in Emilia-Romagna, contro la Spal. Per questo tour de force il Cavallino conta di recuperare almeno il centrale Polvani, confidando poi nel rientro graduale del terzino Coccia.

Luca Amorosi