Gli scenari. Ipotesi stop dei playoff

Ieri mattina il Forlì ha depositato il ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni, notificando l’atto anche ai club coinvolti nell’eventuale effetto domino per la classifica, ovvero Carpi, Ravenna, Corticella, Lentigione e Victor San Marino. La patata bollente passa dunque ad un giudice terzo, mentre la palla passa alla Lnd, che ora dovrà pronunciarsi cautelativamente col blocco di playoff e poule scudetto. Se il Forlì vincerà il ricorso, ribaltando il risultato del match di Carpi da 2-1 a 0-3, la classifica finale verrebbe ridisegnata. Il Ravenna otterrebbe la promozione, il Carpi sarebbe ‘retrocesso’ al 2° posto e il Forlì accederebbe ai playoff da terza classificata. Ravenna-Lentigione, semifinale playoff, resta ‘schedulata’ per domenica, alle 16, al Benelli. Ma il club giallorosso ha deciso di non attivare la prevendita.