Gli spareggi. A Pescara arriva la Juve, domani scattano i playout

Due gare per girone e non cambia la formula. Stasera va in scena il secondo turno della fase a girone dei playoff. Oltre a Perugia-Rimini nel girone B a darsi battaglia saranno anche Pescara e Juventus Next Gen che nel primo round hanno avuto la meglio rispettivamente su Pontedera e Arezzo. Il programma completo. Girone A: Triestina-Giana Erminio (ore 20.30), Atalanta Under 23-Legnago (ore 20.30). Girone B: Perugia-Rimini (ore 20.30), Pescara-Juventus Next Gen (ore 21, diretta su Rai Sport). Girone C: Casertana-Audace Cerignola (ore 20.30), Taranto-Picerno (ore 20.30). Le squadre vincitrici avranno accesso alla fase playoff nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, passerà il turno la squadra meglio classificata al termine della regular season. Domani sarà giornata di playout. Nel girone B a giocarsi la permanenza in categoria saranno Recanatese e Vis Pesaro. La gara d’andata al ’Tubaldi’ di Recanati (inizio alle 18).