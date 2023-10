Gli spogliatoi. Banchieri:: "È la giusta mentalità»

Così mister Simone Banchieri dopo lo 0 a 0 contro il Pontedera in trasferta: "Pensando alle occasioni ne abbiamo avute parecchie già dal primo tempo con Sylla di testa e di piede e poi alla fine di Orsetti e Matteoli. Tante occasioni, chiaramente avremmo voluto vincere, siamo venuti qua per cercare di vincere, però dico sempre quando hai avuto occasioni, se sei stato bravo a creartele e tutti quanti hanno giocato un’ottima gara e tu non cogli quelle occasioni alla fine hai fatto un pareggio da squadra matura, nonostante siamo giovani, nonostante siamo agli inizi, nonostante sia una squadra che ha appena iniziato a giocare insieme, da dieci partite, con un gruppo nuovo. Quando è un punto, è sempre un punto in più". La voglia di vincere si è vista come dice lo stesso mister della Vis: "Volevamo vincere e si è visto al 93’ quando abbiamo avuto l’ultima palla gol, è questa la mentalità che voglio vedere, la mentalità è questa qua ovvero che fino all’ultimo cerchiamo di vincere. Poi se non ci riusciamo è molto importante non perdere, perché noi dobbiamo mantenere la categoria e quest’anno è la cosa più importante, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi".

Pesaro è una squadra solida ed equilibrata: "E’ molto importante in tutte le categorie essere solidi ed equilibrati – continua Banchieri -, in Italia chi ha la miglior difesa arriva tra i primi o vince, noi quattro partite su dieci non abbiamo preso gol e questo è molto importante, è la terza gara di fila che non prendiamo gol, questo ti dà tanta convinzione, tanta sicurezza, comunque sia chiaro noi siamo venuti qua per vincere e si è visto, anche con i cambi e tutti quanti i miei ragazzi hanno fatto una grande partita. Non era facile, perché questo Pontedera è una buona squadra, anche loro hanno avuto le occasioni". E chiude: "E’ stata una partita, mi piace dire, giocata a viso aperto da tutti e due. E’ questo il calcio deve essere, si è provato a vincere entrambe, poi è venuto 0 a 0, bisogna fare poca filosofia e più pragmatismo, quello che dice il campo va rispettato".

b. t.