Gli spogliatoi. Bonuccelli entusiasta: "Domenica perfetta»

"È stata una domenica positiva. Non solo per la vittoria, ma anche per i risultati delle nostre dirette avversarie". Vitaliano Bonuccelli applaude il suo Grosseto, vittorioso 3-1 sul campo del Real Forte Querceta. "Siamo partiti molto forte – commenta il tecnico del Grifone – poi dopo il vantaggio, per qualche minuto abbiamo avuto la sindrome dell’1-1 e abbiamo perso campo. Il raddoppio di Cretella ci ha dato fiducia anche se la ripresa non è stata affatto facile. Il Real Forte Querceta è una squadra viva e poi davanti ha un giocatore come Pegollo che oggi (ieri, ndr) soprattutto sulle palle alte era immarcabile. Noi siamo stati bravi a continuare a giocare anche dopo aver subito la loro rete, forse dovevamo chiuderla prima però la prestazione è stata molto buona". Con i pareggi di Pianese, Seravezza Pozzi, Livorno e Tau Calcio e con la sconfitta del Follonica Gavorrano, il Grosseto ha recuperato punti su tutte le concorrenti.

"Questo è un campionato difficile – continua Bonuccelli – non ci sono partite scontate e i risultati di questa domenica lo confermano. Anche noi siamo incappati in qualche pareggio di troppo ma la squadra è viva e si esprime bene". Chiusura sulla sua ex squadra Real Forte Querceta e sul collega-amico Buglio. "Sono convinto che il Real Forte risalirà la classifica. In panchina c’è l’uomo giusto per centrare la salvezza".