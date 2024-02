Gli spogliatoi. Clementi: "Sconfitta difficile da digerire. Sono molto deluso»

Un passivo così pesante non va proprio giù a mister Aldo Clementi. Una delusione che non deve lasciare strascichi, l’obiettivo infatti è alzare la testa immediatamente. "Ottima la prima mezz’ora, poi l’inerzia è cambiata – dice il tecnico vigorino –. Sono molto deluso perché 5 gol sono troppi soprattutto davanti a un pubblico meraviglioso come il nostro. Dovremo essere bravi a voltare pagina immediatamente. Il Campobasso è fortissimo, non devo spiegarlo io, al primo errore ti punisce, ma una sconfitta così netta è difficile da digerire". Di tutt’altro umore invece mister Rosario Pergolizzi, che riconosce il valore della Vigor ed applaude i suoi ragazzi per l’ottima prestazione. "Vittoria importante contro la squadra che, a mio avviso, gioca meglio di tutti – dice il tecnico del Campobasso –. Siamo stati all’altezza, ma nessuno deve pensare di essere arrivato all’obiettivo. La strada è ancora lunghissima".