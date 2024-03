GLI SPOGLIATOI. Malotti infuriato: "Difficile commentare questa gara. Partita inqualificabile da parte dei miei giocatori»

"Difficile commentare una simile partita. Un primo tempo inquietante e una ripresa un po’ diversa. Ma devo dire la verità: commentare questa gara mi lascia davvero a disagio". L’allenatore Roberto Malotti non nasconde la propria delusione. "Una partita inqualificabile da parte dei miei giocatori – prosegue il tecnico fiorentino – e io non ho una ricetta, ma peggio di così, proprio in una gara che poteva valere una stagione, non si poteva fare. Oggi ci sono state troppe cose negative".

Chiaramente il pareggio casalingo ottenuto contro la penultima in classifica rappresenta una svolta in casa biancorossa. "Dobbiamo smettere di continuare a parlare della vittoria del campionato: abbiamo dimostrato di non essere maturi. O meglio: io non sono all’altezza della situazione. Così corriamo il rischio di uscire anche dai playoff". Il tecnico del Grosseto non si nasconde, ma non demorde. "Non sono abituato a mollare perché sono un combattente – conclude mister Malotti – e nessuno si azzardi a pensare che il campionato sia finito. Noi ci proveremo sempre fino alla fine attraverso il nostro lavoro". Sul fronte opposto mister Francesco Bozzi è categorico: "Non sono soddisfatto perché per continuare a sperare ci serviva una vittoria, ma sono contento per il risultato".