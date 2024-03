Gli spogliatoi. Malotti: "Sono contento. Ma dobbiamo migliorare»

E’ felice Roberto Malotti del risultato ottenuto dai suoi giocatori allo stadio Stefano Lotti. "In questo torneo, nelle precedenti cinque partite casalinghe, il Poggibonsi aveva ottenuto quattro successi e un pareggio – osserva il tecnico biancorosso – e questo dato la dice lunga della difficoltà dell’ostacolo che eravamo chiamati ad affrontare Aver conseguito il massimo offre dunque conforto. In materia di prestazione generale, però, forse qualcosa da rivedere c’è, pur essendo convinto che il Grosseto abbiamo fatto di più rispetto al Poggibonsi". Cosa non l’ha soddisfatta del suo Grosseto? "Sul 2-0 ci siamo un po’ complicati la vita da soli e questo non deve succedere, anche se forse è giusto riconoscere al Poggibonsi il fatto di averci a tratti impedito di esprimerci secondo le nostre attitudini. Bisogna migliorare, se vogliamo crescere ancora. E non abbiamo espresso un calcio brillante, come era avvenuto per esempio nella partita con il Figline. Con il Poggibonsi è stata invece una ‘battaglia’ e l’abbiamo spuntata. A volte servono comunque anche gli esiti favorevoli in gare ‘sporche’ in questa fase del cammino". A Saio il merito di aver sbloccato il punteggio nel primo tempo: "Non abbiamo realizzato molto da palla inattiva – spiega il difensore centrale della classe 2003 – e quindi sono doppiamente contento per aver finalizzato una situazione studiata in allenamento".

P. B.