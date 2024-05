Gli spogliatoi. Masi davvero contento: "Ragazzi encomiabili. Ora pensiamo al Trapani»

Un secondo posto per chiudere il campionato ed i playoff per prepararsi alla finale di Coppa Italia. Il successo del Follonica Gavorrano sancisce finalmente una piazza d’onore meritata per il team di Marco Masi. "Abbiamo tenuto tutto aperto fino alla penultima giornata, dunque abbiamo meritato di raggiungere noi la seconda posizione – ha detto a fine gara il tecnico -. È un premio per il lavoro dei ragazzi, sono stati encomiabili dal punto di vista dell’impegno e della partecipazione. Credo che sia giusto così: ha vinto il campionato la squadra che ha meritato di più, poi senza ombra di dubbio ci siamo noi". Ora playoff e doppio turno per la finale di Coppa Italia. "L’annata è stata importante, ci piacerebbe chiuderla in maniera ancora migliore pensando alla finale di Coppa Italia. I play off per noi saranno un momento di preparazione a queste due finali, tenendo su il livello agonistico e il ritmo partita. Speriamo quindi di fare due partite nei play off – ha aggiunto il mister -. Per quanto riguarda la partita, loro non hanno mai tirato in porta, mentre noi nel primo tempo abbiamo anche preso una traversa e creato almeno tre occasioni nitide davanti alla porta. Dopo anche la delusione di domenica scorsa più di questo non potevo chiedere ai ragazzi. Sono contento che abbia fatto gol D’Agata, è un ragazzo che ha dei valori importanti, ogni volta che è stato chiamato in causa ha fatto vedere sempre cose di livello".