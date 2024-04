Gli spogliatoi. Masi demoralizzato: "Momento negativo»

Ancora un mezzo passo falso del Follonica Gavorrano in due settimane ha messo insieme un solo punto. Adesso la Pianese è a più tre. "Il risultato ci rammarica, perché ora diventa difficile, ma finché non è finita non è finita – ha spiegato a fine incontro mister Marco Masi -. Dobbiamo ricaricare le energie, abbiamo un po’ di appannamento in alcuni elementi. Credo che siamo partiti bene, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti che non abbiamo concretizzato. Ma in questo periodo come commettiamo un’ingenuità prendiamo rete. Tutti ci studiano, ci aspettano, ora fatichiamo ad andare più in verticale. Abbiamo qualche problema di condizione sugli esterni, facciamo tanti passaggi orizzontali che non portano a niente".