Gli spogliatoi. Masi è amareggiato: "Troppi errori fatti»

Una sconfitta che mette fine alla post season del Follonica Gavorrano. "Quando si sbaglia troppo è giusto che poi si perda – ha detto Marco Masi, tecnico dei minerari-. Abbiamo sbagliato in fase offensiva e in due occasioni anche in fase difensiva. Quando è così è anche logico perdere. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato le palle giuste, poi abbiamo preso gol alla loro prima azione. Nella ripresa abbiamo compromesso l’incontro. Dispiace, dobbiamo riflettere tutti. Ci sono adesso 15 giorni alla finale. Non ci sono partite per arrivarci e ciò ci penalizza. Ma dobbiamo riflettere bene sull’ultimo periodo perché si sono ripetute troppe situazioni. Dobbiamo capire perché ultimamente si ripetono troppe situazioni, che analizzeremo. Abbiamo letto male molte situazioni, abbiamo fatto fuorigioco, quando non lo abbiamo mai fatto, salendo e prendendo contropiede. Abbiamo fatto una somma di errori in tutte le zone che porta poi a perdere. Questa eliminazione è penalizzante, perché era importante fare partite fino al 25, non abbiamo sfruttato l’occasione e ora dobbiamo modificare il nostro programma".