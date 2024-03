Gli spogliatoi. Masi: "Mi è piaciuta la reazione, abbiamo dato tutto. E alla fine abbiamo anche sfiorato la vittoria»

Un punticino che fa perdere ai minerari la vetta della classifica ed ha fatto perdere anche un po’ il sorriso a mister Marco Masi. Anche se il tecnico del Follonica Gavorrano si aspettava un piccolo calo dopo un periodo così tirato. "Siamo entrati in campo contratti, abbiamo preso il gol che ci ha innervosito e ci ha tolto certezze – ha detto Masi a fine incontro – Dopo un mese e mezzo fatto al massimo è anche fisiologico che qualcosina prima o poi venga a mancare. Non è mancato l’impegno, ma dopo un periodo al massimo ci sta che ci possa essere un piccolo calo. Ma mi è piaciuta la reazione, ci abbiamo messo tutto. Abbiamo anche sfiorato la vittoria. Dobbiamo stare tranquilli, la corsa è aperta. Ci saranno cinque volate. Dobbiamo proseguire nel nostro cammino, poi troviamo anche squadre che ci mettono in difficoltà". Primo tempo sottotono dei minerari e ripresa decisamente in crescendo.

"Nel secondo tempo ho messo più qualità e ci ha permesso di riprendere la partita in mano – ha aggiunto il tecnico del Follonica Gavorrano, Masi -. Ma va bene lo stesso. Quando si vince siamo tutti felici, ma in questo torneo tutte le volte i risultati sono in bilico. Livorno ha pareggiato col Cenaia, non possiamo abbatterci per questo pareggio"