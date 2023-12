Gli spogliatoi. Masi non fa drammi: "Ora ritroviamo la serenità»

QUELLO di Trestina si conferma un campo difficile per il Follonica Gavorrano, che perde l’imbattibilità dall’inizio del campionato dopo 13 risultati utili consecutivi. "Nel primo tempo sapevamo che avremmo sofferto perché il Trestina è una squadra aggressiva - ha detto a fine incontro Marco Masi, allenatore del Follonica Gavorrano - anche il campo era così e così. Ma come loro abbiamo creato delle opportunità anche noi. Nel secondo tempo avevamo la partita in mano, ma abbiamo commesso un’ingenuità e abbiamo subito gol. Poi non siamo stati capaci di rimettere in sesto il risultato, pur continuando a tenere la partita in mano. Non bisogna farne un dramma e dobbiamo ripartire senza farci male da soli, perché questa è la cosa più importante". Seconda sconfitta in setimana, dopo quella di Coppa Italia col Livorno, anche se in quel caso si attende l’esito del ricorso in settimana che darà la vittoria a tavolino ai minerari. "Dobbiamo stare tranquilli e sereni, perché abbiamo la forza per ripartire - ha concluso l’allenatore dei biancorossoblù -. Dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato, nel primo tempo non abbiamo palleggiato, caratteristica che è la nostra forza, non abbiamo trovato i tempi per farlo. Il nostro portiere non ha fatto parate eclatanti. Adesso ripartiamo con una nuova partita e la classifica è rimasta abbastanza invariata. Questa settimana siamo stati meno tranquilli del solito e il caso ha voluto che abbiamo perso due partite. E se non siamo tranquilli non facciamo le cose che sappiamo fare. Può succedere di perdere una partita, non bisogna farne un dramma".