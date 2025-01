Gli spogliatoi. Masi ormai sconsolato: "Non ci gira mai bene»

L’infortunio di Lo Sicco prima della partita, l’assenza di Marino, poi l’espulsione di Pino. E’ stata un’altra domenica di sofferenza per il Follonica Gavorrano, ripreso nel finale dal 2-2 del Terranuova Traiana. "E’ stata una partita faticola, giocata in dieci per lunghi tratti – ha detto a fine gara mister Marco Masi -. Ci siamo ritrovati in inferiorità per un’ingenuità. Sarà ancora un’annata difficile e pesante, si vede che qualcosa di sbagliato che ci portiamo dietro ci sta pesante. Oggi ai ragazzi non posso dire niente, hanno avuto un atteggiamento encomiabile. Abbiamo colpito un palo ed una traversa, abbiamo preso il primo gol su un’ingenuità e poi su un rigore dubbio. Dobbiamo accettarlo e fare tesoro della prestazione. Venivamo da una settimana difficile, ripartiamo dal giusto atteggiamento". Minerari che dovranno stringere i denti e tirarsi fuori dalle acque torbe della classifica. " Dopo il ko di Livorno abbiamo perso certezze, coraggio - ha aggiunto Masi –. E’ un periodo che siamo ridotti all’osso, ed è un altro problema. Sia la domenica che durante la settimana. Dobbiamo essere consapevoli che sarà un’annata difficile, dobbiamo evitare di fare danni ulteriori. Quest’anno non abbiamo ancora avuto un episodio favorevole, la strada è ancora più difficile. Non dobbiamo scoraggiarsi, rimanere lucidi e compatti".