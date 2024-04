Gli spogliatoi. Masi stavolta è contento: "C’è stato lo spirito giusto. Molto bravo Barlettani»

Vittoria e secondo posto confermato. Davanti vincono tutte ma il Follonica Gavorrano almeno ha riconquistato entusiasmo dopo il successo di Ponsacco. "Siamo scesi in campo con lo spirito giusto. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e abbiamo avuto tante occasioni, ma come spesso ci succede non le abbiamo concretizzate – ha detto mister Marco Masi a fine incontro -. La differenza è che non abbiamo preso gol, poi nel secondo tempo siamo ripartiti bene e abbiamo fatto due reti nel giro di pochi minuti. Poi la partita è praticamente finita, abbiamo controllato la gara anche se non sempre benissimo. Con l’assenza di Pignat abbiamo inserito in mezzo al campo Barlettani, che ha fatto una partita importante, è stato molto bravo. Ci serviva fisicità su un campo difficile anche per le condizioni del terreno che non permettevano molto di fraseggiare". Ora il rush finale. "Adesso cerchiamo di continuare su questa strada pur sapendo che non dipende solo da noi, ma dobbiamo fare il possibile per tenere accesa la speranza fino all’ultimo – ha aggiunto -. I ragazzi hanno tanta voglia di disputare il finale di stagione al massimo e questo è il segnale più importante che è venuto fuori oggi. In un campionato ci possono stare periodi un po’ meno fortunati, noi tutto sommato non abbiamo avuto grande fortuna nelle ultime gare, ma la squadra è sempre stata sul pezzo e oggi ha dimostrato di volersela giocare fino all’ultimo, anche se il compito non è facile".