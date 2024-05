Gli spogliatoi, parla Malotti. ‘Felice per l’entusiasmo ma ora pensiamo al Tau‘

"L’entusiasmo finale al termine della gara che ha salutato i giocatori è stata la cosa più bella della giornata perché rappresenta il succo di tutto quello che stiamo facendo, il succo del nostro lavoro. Una prestazione della squadra che conta molto non solo per la società, ma per tutta una città". L’allenatore Roberto Malotti appare molto soddisfatto al termine della vittoria ottenuta contro il Livorno (ndr. è la prima sconfitta dei labronici allo Zecchini), "un successo che ci ha regalato tante emozioni, ma anche grandi patimenti perché questo è nel Dna della nostra squadra". Ed il tecnico precisa. "Se il Grosseto non ha vinto il campionato è perché, purtroppo, ci sono aspetti mentali che paghiamo quando è il momento di accelerare". "Oggi abbiamo fornito una prestazione importante e siamo molto soddisfatti anche se ci sono stati dieci minuti finali di sofferenza. Questa, però, è una squadra che ha un futuro a Grosseto e sulla quale gettare le basi". Il tecnico fiorentino, poi, si è soffermato sulla direzione di gara. "Un arbitro non all’altezza della situazione, che ha voluto fare il protagonista per tutta la gara ed anche nella gestione del recupero. A questi livelli non c’è competenza arbitrale". Ora c’è il Tau. "Ora non bisogna cullarsi sugli allori perché domenica – conclude Malotti – dovremo affrontare nella finale il Tau una squadra importante".