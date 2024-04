Gli spogliatoi, parla mister Malotti. "Contento, soprattutto dei nostri giovani»

Francesco Violante, classe 2006, autore della terza rete, si merita tutta l’attenzione del caso. "Per me questo gol – dice il giovane attaccante – è una rivincita perchè venivo da un momento brutto. Lo dedico a mia madre, alla mia famiglia, ai miei amici e provo un orgoglio incredibile nell’indossare questa maglia. Grazie al mister per il mio debutto a Piancastagnaio e per l’esordio di oggi allo Zecchini". Ed anche il direttore generale Filippo Vetrini ha sottolineato che la "differenza di Malotti è questa: ci vuole coraggio e sfrontatezza nel mettere in campi i giovani che, tra l’altro, sono un emblema del nostro settore giovanile". E sul futuro di mister Malotti il dg Vetrini afferma che "provo sensazioni positive, ma tutto dipende da lui".

"E’ vero che la prima mezz’ora di gioco non è stata da Grosseto – ha affermato il tecnico fiorentino – ma abbiamo rischiato pochissimo: il portiere non ha fatto una parata. Nella gara ci sono stati tanti aspetti positivi che mi hanno fatto dimenticare la prima mezz’ora. Ho dei ragazzi meravigliosi. Un esempio: ieri sera ho telefonato ai giovani Fregoli e Violante, due ragazzi la cui risposta mi ha stupito e meravigliato per cui ho pensato che l’indomani si doveva vincere. Sono contento, soddisfatto ed euforico per tutti, ma in modo particolare per questi due giovani, Fregoli e Violante, che arricchiscono una rosa già di per sé importante".