Gli spogliatoi. "Vogliamo chiudere in testa il girone d’andata»

Al termine del 4-0 rifilato al fanalino di coda San Donnino, mister Gadda è parso molto soddisfatto: "Si tratta di una grande vittoria, giunta al termine di una gara mai in discussione. All’inizio del 2° tempo abbiamo iniziato un po’ molli, rischiando un paio di volte. La squadra ha comunque disputato una buonissima partita, sia sul piano della qualità, sia dal punto di vista atletico. L’aspetto positivo è che gli attaccanti sono tornati a segnare dopo 3 partite consecutive finite 0-0, anche se io non ero minimamente preoccupato". La quarta doppietta stagionale di Tirelli ha stimolato il commento del tecnico giallorosso: "Tirelli sta crescendo, ha margini di miglioramento ancora molto ampi, si allena veramente bene, quindi può essere una stagione importante per la sua carriera. Senza dimenticare che è un 2002. Ma siamo contenti anche per Diallo, che ha debuttato con tanto di gol, mettendo in mostra le proprie qualità fisiche e di generosità. In area di rigore è difficile da marcare".

Poi c’è l’aspetto ‘estetico’: "Questo gruppo si è ritagliato l’etichetta di una squadra di corsa, di grinta e di temperamento; che è vero. Però, è anche una squadra che ha giocatori che sanno giocare a calcio; giocatori che, quando sono in giornata e sono lucidi, sanno impressionare positivamente". Ed ora, sotto col derby di mercoledì a Imola, che vale il titolo di campione d’inverno: "Affronteremo una squadra in flessione, ma che ha comunque fatto bene. Dobbiamo cancellare immediatamente la vittoria col San Donnino e provare a far bene anche a Imola. Per il bilancio, aspettiamo la gara di mercoledì. Comunque vada, il giudizio è positivo. È chiaro che una bella prestazione e un risultato positivo, sarebbero la ciliegina sulla torta. Ci piacerebbe finire l’andata davanti a tutti. Anche se non ci darà niente di concreto, sarebbe comunque una soddisfazione, che ritengo super meritata".

I risultati di ieri: Aglianese-Certaldo 0-0, Carpi-Imolese 3-1, Corticella-Pistoiese 0-0, Mezzolara-Forlì 2-3, Sant’Angelo-Sangiuliano City 1-3, Sammaurese-Progresso 1-0. Oggi alle 14.30: Victor San Marino-Prato, Lentigione-Fanfulla. La classifica: Ravenna 33; Victor San Marino* 29; Corticella, Forlì 28; Carpi, Lentigione*, Pistoiese 27; Imolese 24; Aglianese, Fanfulla*, Sammaurese 21; Sant’Angelo, Sangiuliano City, Prato* 19; Progresso 16; Mezzolara 12; Certaldo 11; San Donnino 10. (* = una gara in meno).