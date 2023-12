Gli ultimi risultati delle squadre pratesi. La Timec non si ferma. Battuto il Quartotempo

La serie C2 di calcio a cinque è arrivata al giro di boa con la Timec Prato in testa al girone B. La capolista nella quindicesima giornata ha battuto 9-4 in trasferta il Quartotempo Firenze salendo a quota 36 punti, due in più dell’Atletico Fucecchio e tre di vantaggio nei confronti dell’Atletico 2001, terzo dopo il 7-4 rifilato alla Laurenziana. Al quarto posto c’è il San Giusto con 32 punti dopo il 4-0 inflitto alla Folgor Calenzano, e al sesto con 27 il No Sense Prato reduce dall’8-4 ottenuto sul campo dell’Alfieri Campi. Da sottolineare che solo l’Atletico 2001 ha disputato tutte le 15 gare in programma nel girone d’andata. Questi sono stati invece i risultati delle restanti formazioni pratesi nella giornata del giro di boa: La Querce-Olimpia Pistoiese 6-4 e Limite e Capraia-Chiesanuova 3-2. Salendo in serie C1, la Verag Villaggio ha esordito nel girone di ritorno con una vittoria. Ha infatti battuto il Firenze per 4-3, guadagnando terreno importante sulla coda della classifica dove c’è proprio la formazione appena affrontata (sei le lunghezze di vantaggio dei pratesi). Ora i campionati regionali di calcio a cinque vanno in pausa e riprenderanno il 12 gennaio.

M. M.