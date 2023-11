GLI ULTIMI RISULTATI. La Verag ko con i pisani. Male anche la Timec

Sconfitta casalinga per la Verag Villaggio nella 12ª giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque. I pratesi sono stati battuti 5-4 dai pisani del Five To Five e vengono raggiunti dagli stessi a quota 8 punti, penultima posizione in classifica. A guidare la graduatoria c’è il Versilia con 29 punti, chiude invece il GF Rione con 2. E domani la Verag Villaggio osserverà il proprio turno di riposo. In C2 la Timec battuta a domicilio 1-2 dal Centro Storico Lebowski, l’Atletico 2001 non è andato al di là di un 3-3 con la Sestoese. Decisamente meglio il San Giusto che ha vinto 3-2 sul campo dell’Alfieri Campi e il No Sense, che ha battuto anche in questo caso fuori casa il Limite e Capraia 9-7. Completano il quadro dell’11ª giornata Chiesanuova-Atletico Fucecchio 0-11 e La Querce-Folgor Calenzano 3-0.

M. M.