Gli umbri a segno con Tascini su rigore. Figline, colpaccio in trasferta. Saccardi e Bruni affondano Trestina

TRESTINA

1

FIGLINE

2

TRESTINA: Pollini, Omohonria, Dottori (8’ s.t. Marietti), Conti Andrea, Contucci (36’ s.t. Soldani), Bucci (26’ s.t. Cardaioli), Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli

FIGLINE: Conti Emanuele, Dema, Costantini (13’ s.t. Zhupa), Simonti, Ficini, Zellini (38’ s.t. Fiore), Cavaciocchi, Bruni (34’ s.t. Iaiunese), Torrini, Saccardi (24’ s.t. Banchelli), Diarra (42’ s.t. Masini). All. Tronconi

Arbitro: Sacco di Novara

Marcatori: 18’ s.t. Saccardi, 27’ s.t. Bruni, 41’ s.t. Tascini (rig.)

TRESTINA - Colpo esterno del Figline, che si impone sul terreno di un Trestina che non riesce a centrare il traguardo della salvezza matematica. Tutti nella ripresa gli episodi decisivi di un match che nella prima frazione vede gli umbri sprecare un’occasionissima al 24’ con Tascini che solo davanti al portiere tenta il pallonetto ma alza troppo la mira e gli ospiti minacciosi al 44’ con una deviazione aerea di Cavaciocchi e pallone di poco a lato. Il secondo tempo si apre (3’) con un’opportunità per i toscani: Bruni appoggia a Diarra, tiro e Pollini ribatte.

La replica dei locali arriva al 15’ con un’azione personale di Belli, conclusa con un rasoterra che Emanuele Conti devia in angolo. Al 18’ il Figline va in gol: corner di Saccardi che tocca corto per Bruni che gli restituisce palla e conclusione vincente dello stesso Saccardi. Il raddoppio degli ospiti arriva al 27’ grazie ad un colpo di testa di Bruni su cross di Zellini, poi al 35’ Zhupa solo davanti a Pollini spreca in malo modo. Al 41’ Tascini si procura un rigore (irregolarità di Fiore) e lo trasforma con freddezza.

Paolo Cocchieri