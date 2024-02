Gol di Lupetti e lo Jolo si aggiudica il derby. Notte fonda per Galcianese e La Querce

La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è ormai andata in archivio. E per le formazioni di Prato e provincia è tempo di tracciare un primo bilancio, in vista delle prossime uscite. A far festa, in Prima Categoria, è indubbiamente lo Jolo: un gol di Lupetti nei primi dieci minuti ha permesso alla banda Diodato di aggiudicarsi il derby con il CSL Prato Social Club e di consolidare ulteriormente la seconda posizione nel girone C ad un solo punto dalla vetta. Tutto da rifare per il C.F. 2001: l’Albacarraia ha vinto 1-0 ed inguaiato ulteriormente il Casale e Fattoria, chiamato adesso a rialzarsi al più presto e a ritrovare continuità di rendimento.

Scendendo in Seconda Categoria, il Prato Nord ha ripreso a correre nel girone E, dopo qualche giro a vuoto di troppo: un’autorete ha fatto sì che i ragazzi di Di Grandi battessero 1-0 a domicilio l’Olimpia Quarrata e fortificassero la quarta piazza, in piena zona playoff. Avanza con uno scatto anche il Montemurlo Jolly a ben vedere: i montemurlesi avevano l’occasione per accorciare le distanze e risalire la china contro il Montale Pol.90 Antares. E l’hanno sfruttata al massimo, rifilando agli avversari montalesi un convincente 4-1 che permette ai padroni di casa di appaiare proprio il Prato Nord

Notte fonda per Galcianese e La Querce, sconfitte entrambe per 3-0 rispettivamente dal Pistoia Nord e dal Cintolese. Ed eccoci arrivati al girone F, dove la Virtus Comeana si è ripresa il quarto posto dopo un periodo-no che sembra ormai essere alle spalle. Merito dell’acuto di Porro, che ha garantito ai comeanesi l’1-0 buono per violare il terreno di gioco della Pietà 2004 (che non sembra ancora riuscita ad aver ritrovato la brillantezza e la continuità di rendimento del primo scorcio stagionale). E’ caduto anche il Tavola, un po’ a sorpresa, che resta comunque quinto: un assolo del "solito" Bartoletti non è bastato, il Doccia ha vinto 3-1.

Nelle sabbie mobili, può rialzare per il momento la testa il Poggio a Caiano, considerando il 2-1 inflitto all’Eurocalcio. Anche se la lotta per non retrocedere appare serrata e anche il Vernio rischia di scivolare nei bassifondi: la Laurenziana ha vinto 2-1, a dispetto del gol siglato da Pucci. Prato Sport – Mezzana si è invece conclusa sul 2-2, che ha permesso ad entrambe le contendenti di spartirsi equamente la posta in palio. E dopo qualche giorno di pausa, per i giocatori sarà fra poco tempo di tornare in campo in vista della prossima gara.

Giovanni Fiorentino