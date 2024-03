Gol e assist per l’attaccanti di Fani contro il Mazzola. Tris della Castiglionese. Ricci è l’uomo in più La Castiglionese vince 3-1 contro il Mazzola in un match cruciale per i playoff. Gol di Bonechi per gli ospiti, pareggio di Kameni. Ricci e Talladira siglano la vittoria dei viola.