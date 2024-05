Gol e solidarietà al torneo di Nave. La Placa a raffica

Si sono presentate in gran forma le squadre del ’Torneo del Sorriso’, manifestazione di calcio a sette organizzata al centro sportivo del quartiere sarzanese di Nave dalla società Calcio Nave in collaborazione con Aics Spezia. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto in beneficenza a associazioni di volontariato. Nella gara inaugurale del girone A pareggio tra la Norcineria Armando e All Star Gran Caffè mentre i padroni di casa hanno vinto 2-0 la seconda partita, goleade nel gruppo B.

Norcineria Armando 2

All Star Gran Caffè 2

Norcineria Armando: Pietra, Bianchi, Riviera, Romiti, Delfini, Ponte, Palagi, Morettini, Forieri, Galassi. All. Giannarelli

All Star Gran Caffè: Blandi, Cantore, Casciari, Fabiani, Franzoni, Lazzoni, Lippi, Neri, Petriccioli . All. Ambrosini-Lombardi

Calcio Nave 2

Alta Street 0

Nave: Colombo, Ferrari, Mancuso, Molla, Petrolo, Palumbo, Ridondelli, Scapinelli, Alfigli.

Alta Street: Toma. Bragazzi, Ebainetti,Elhdiy,Fagandini,Moracchioli, Mursel. Naclerio, Subaschi, Venturini. All. Mursel S.

Marcatore: Ridondelli (2).

Nel girone B goleada dell’Impresa Edile La Placa, vittoriosa 14-0 contro la Gioielleria Muraglia.

Imp. Edile La Placa 14

Gioielleria Muraglia 0

Imp.Edile La Placa: Neri, Benassi, Laghezza, Ballani, Bosinco, Conti, Baracchini, Bologna, Bartolozzi: All. Grandi

Gioielleria Muraglia: La Rana, Pucciarelli, Galletto, Peonia, Bertagnini, Manfredi, Mazzei, Florio, Podenzana, Mezzani. All. Ambrosini

Marcatori: Benassi (4), Laghezza (3), Ballani (2), Bosinco (2), Baracchini (2), Conti.