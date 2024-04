Gol ed emozioni, il Consandolo pareggia nel finale col Fossolo

Fossolo 76

3

Consandolo

3

FOSSOLO 76: Bronchi, Pierdomenico (1’ st Locatelli), Fiammati, Abdulai, Fiegna, Martini, Merighi, Gjyzeli (31’ st Lieti), Pierucci (27’ st Suwareh), Neri (16’ st Bevilacqua D.), Santaniello (34’ st Atzeni). All.: Santaniello.

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Gaiani, Fabbri (21’ st Dell’Isola), Liri, Trentini, Rimondi, Giberti (31’ st Baglietti), Colino (12’ st Gentili), Badjie (37’ st Vallesani), Tufa (18’ st Laquale). All.: Dirani.

Arbitro: Topo di Cesena.

Reti: 5’ pt Santaniello (F), 36’ pt Colino (C), 38’ pt Gjyzeli (F), 21’ st rig. Liri (C), 25’ st Gjyzeli (F), 44’ st Dell’Isola (C).

Note: ammoniti: Abdulai (F). Espulso: Abdulai (F) al 14’ st.

Pareggio mirabolante alla penultima giornata tra Fossolo 76 e Consandolo, finisce 3-3, in un match ricco di emozioni e senza nulla in palio. Parte subito il numero 11 del Fossolo, Santaniello, che accende la partita al 5’, cogliendo la palla al balzo dopo la respinta del portiere avversario a seguito di un cross. Il Consandolo però cresce, arrivando a segnare con Colino al 36’, con inserimento del 9 su calcio d’angolo. Il Fossolo rimane comunque con la partita in mano e risponde al 38’ con un bel goal di Gjyzeli, la mezz’ala la mette di piatto in area grazie a un giro palla e successivo cross di Santaniello. Nel secondo tempo le squadre rientrano ancora più convinte. Un già ammonito Abdulai però, forse troppo carico per l’intensità, lascia i suoi del Fossolo in dieci poco dopo il ritorno in campo, al 14’; è un rosso dovuto all’ennesima interruzione di gioco da parte del mediano. A questo punto i locali iniziano ad accusare lo svantaggio numerico e si chiudono. Al 21’ la forza esercitata in area per la strenua difesa del Fossolo causa un rigore, trasformato con freddezza da Liri che non si lascia ipnotizzare da Bronchi. Il Fossolo continua a giocare coperto ma è a tratti pericoloso sulle ripartenze. Infatti è su una di queste che al 25’ il giovane 2005 Gjyzeli riporta in vantaggio i suoi, ancora di piatto. La partita anche se in disparità numerica è sempre più avvincente, entrambe le squadre si contendono il gioco con fraseggi e palla a terra. Il Consandolo riuscirà infine ad espugnare la difesa dei locali in un epilogo di partita incredibile, con il goal di Dell’Isola al 44’; grazie a un rimpallo dopo un cross in area, il portiere fuori tempo viene beffato e si fa scavalcare.