Gol ed emozioni sul campo di Castenaso. Il Consandolo lotta ma deve arrendersi

Atletico Castenaso

3

Consandolo

2

ATLETICO CASTENASO: Avino, Vinjolli, Alberti, Pappalardo (13’ st Meacci), Arcesilai, Mazzoni, Maddaloni (30’ st Macaluso), Bolelli, Tosi (30’ st Di Salvo), Capitanio (30’ st Semprini), Boni (42’ st Napolitano). All.: Mazzoni.

CONSANDOLO: Lesi, Castelli (25’ st Ambrosecchia), Gaiani, Brandolini, Liri, Bianconi, Rimondi (45’ st Baglietti), Morona (15’ st Giberti), Badjie, Colino, Mazzoni (15’ st Tufa). All.: Dirani.

Arbitro: Giorgini di Cesena.

Reti: 6’ pt Capitanio (A), 14’ pt Colino (C), 17’ pt Capitanio (A), 26’ pt Liri (C), 38’ st Macaluso (A).

Note: ammoniti: Avino (A), Maddaloni (A), Gaiani (C), Bianconi (C), Mazzoni (C).

Aria rarefatta per l’alta classifica nella gara tra Atletico Castenaso e Consandolo, dove alla fine sono stati i padroni di casa a spuntarla. Il 3-2 firmato Capitanio (doppietta) e Macaluso permette ai blaugrana di scavallare in classifica proprio la compagine di mister Dirani e assestarsi al quarto posto. Pronti via e dopo solo 6 minuti i locali sono avanti grazie alla punizione a giro di Capitanio. Al 14’ l’arbitro comanda il calcio di rigore per fallo di Maddaloni in area: Colino segna e fissa il parziale sull’1-1. Succede tutto subito e al 17’ Capitanio non lascia scampo a Lesi con un rasoterra che riporta avanti i suoi. Grande è la tenacia dei rossoblù e al 26’ il risultato cambia ancora: Liri firma il pareggio con un tiro sul primo palo e riequilibra i giochi. Nella ripresa al 56’ il Consandolo aggredisce alto gli avversari e sfiora il vantaggio, ma all’83’ capitola sul colpo di testa di Macaluso.