Gol per don Vittorio. La Saxum vince il Memorial Chiari

Tanta gente al parrocchiale di San Prospero Strinati in occasione della 5ª edizione del Memorial intitolato a Don Vittorio Chiari, il sacerdote che fondò il Progetto Aurora, assieme a Gianni Salsi, Ezio Siligardi ed Ermanno Valenti e che dedicò la propria vita agli altri e in particolare modo ai giovani, cercando di avvicinarli ai valori cristiani attraverso lo sport.

Il torneo, che si è giocato in giornata, ha visto classificarsi al 5° posto il Progetto Aurora, che ha battuto 3-2 la Sammartinese, mentre la FalkGalileo è arrivata terza, avendo superato per 3-1 il Boys di Casalgrande. In finale per il titolo 2024 la Saxum United ha vinto contro il Daino Santa Croce, che èla seconda squadra del Progetto Aurora, col risultato di 5-2. Il capocannoniere del torneo, con 6 reti, è stato Leonardo Mendola del Saxum. "E’ stata un’edizione splendida, che ci ha permesso di ricordare una figura come quella di don Vittorio Chiari che ha rappresentato tanto per la nostra comunità e per la nostra società sportiva - spiega Ermanno Valenti, che ha organizzato l’evento assieme al segretario del Progetto Aurora Emiliano De Marco – Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari della parrocchia di San Prospero Strinati per la perfetta organizzazione del servizio ristoro, che ci ha permesso di mettere a tavola ben 150 persone di tre etnie differenti, con diverse abitudini alimentari".