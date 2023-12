Golf agli Alisei. Zini e Giunta vincono la Louisiana

La Louisiana Golfimpresa Challenge è stata l’ultima gara del calendario agonistico 2023 di Alisei Golf & Country Club Pietrasanta. La Louisiana, oltre a qualificare le coppie per la finale nazionale nella primavera 2024, è stata pure l’occasione per scambiarsi gli auguri. La miglior coppia è stata quella composta da Claudio Zini e Guido Giunta ormai collaudata, vincitori del lordo con 53 colpi (-4 sul par del campo). Nel netto son state due le coppie al comando, nate per l’occasione, sempre con 53 colpi: Fabrizio Guidi e Francesco Martini al suo debutto agonistico hanno avuto la meglio su Roberto Lucia e Claudio Guidi (in foto col presidente di Alisei Andrea Andreozzi). Maria Grazia Delle Donne e Marco Betti sono stati la prima coppia mista con 56 colpi. Alla gara da fuori classifica ha partecipato poi Matilde Andreozzi, giocatrice della Nazionale giovanile, che insieme a Leonardo Della Tommasina (brevetto) ha completato le 18 buche in 50 colpi. Prossimo appuntamento domenica 7 gennaio con Louisiana a 4 giocatori.