Golf. Coppa S. Ambrogio. Ok Daniele Pirola e Seba Beneduce

Sabato 7 dicembre al Golf Villa Paradiso gara a coppie per la Coppa Sant’Ambrogio. Daniele Pirola e Sebastiano Beneduce hanno vinto in 70 colpi. Nella categoria netta Dario Maffeis e Simone Lagoverde hanno superato al fotofinish Francesco Maino e Diego Cutti. Premio speciale quale miglior coppia mista a Elena Rocca e Roberto Di Gregorio. Al Golf Brianza solidarietà nella gara promossa da BNL per Telethon. Hanno vinto Andrea Sudati e Valerio Radaelli mentre nella categoria netta Pietro Bergamini e Daniele Riboldi hanno superato Dario e Roberto Galbiati. Anche a Borgo di Camuzzago gara a coppie nella Louisiana. Anna Moia e Massimiliano Pantaloni hanno vinto mentre Salvatore Rinaldi e Diego Battistini si sono imposti nella categoria netta.

