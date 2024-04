Gorgone: "La Lucchese ha sprecato troppo"

Sarà anche la squadra che tira di più in porta di tutto il girone, ma la verità vera è che la Lucchese ha perso anche a Fermo (e sono 14 le sconfitte stagionali!), giocando solo un tempo, il primo, ma grazie ad Yeboah, al sesto centro stagionale. E, ora, vede con il cannocchiale la zona play-off. La differenza l’hanno fatta gli uomini entrati dalla panchina, ovviamente quelli gialloblu, perché Giovinco, dopo essersi fatto "ipnotizzare" da Chiorra dal dischetto degli undici metri, ha fornito a Njang il pallone del sorpasso.

E ora? Niente. La Lucchese ha l’obbligo morale di chiudere senza prendere altri "schiaffi" in faccia e che, poi, abbia inizio il "restyling" che dovrà essere profondo. Da notare che, nella circostanza, Gorgone ha, stranamente, abbandonato la difesa a quattro che pure aveva offerto certe garanzie ed ha dovuto rinunciare, oltre allo squalificato De Maria, anche agli infortunati Cangianiello e Guadagni.

Disarmante il secondo tempo di Fermo. Tardivi e insignificanti i cambi, a parte quello obbligato di Astrologo per l’acciaccato Tumbarello. Cocente l’ennesima delusione tra i numerosi tifosi rossoneri presenti al "Ricchioni".

"E’ stata – il primo commento a caldo di Gorgone – la partita che mi aspettavo, combattuta e… sporca. Si era messa bene, con il vantaggio di Yeboah; poi abbiamo regalato i due gol. Non meritavano di vincere, ma non dovevamo perderla. Abbiamo preso il secondo gol su un contropiede facile che non dovevamo concedere".

Ha ancora un senso parlare di play-off?

"L’eventuale ingresso nei primi dieci dipenderà, prima dai risultati degli altri e, poi, da noi. La cosa certa è che, per coltivare la nostra speranza, dobbiamo fare molto di più, altrimenti è dura".

Ma che cosa è mancato a Fermo?

"Per vincere queste partite devi sfruttare quello che riesci a creare e che ti capita e mantenerlo fino alla fine. Purtroppo non abbiamo mai vinto una partita “sporca” e, questo, è un dato di fatto. In questi campionati vincere gare di questo tipo può cambiare l’inerzia di una stagione e, a noi, quest’anno, è mancato questo aspetto".

Tutto vero. Ma la verità di fondo è che è stata sbagliata la campagna acquisti: prima quella estiva e, poi, quella invernale, da parte di chi l’ha materialmente portata avanti, ma anche da parte di chi l’ha avallata. Unica consolazione: hanno perso Rimini, Entella e Sestri Levante.

Emiliano Pellegrini