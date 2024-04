Gorgone: "Lucchese, chiudiamo con dignità"

Lucchese inedita per l’ultimo atto della stagione, questa sera, alle 20, al "Conero", contro l’Ancona che pregusta già la festa salvezza. La squadra, lasciata sola al suo destino, ha, ormai, la mente al domani che nessuno sa ancora come sarà, dal momento che il presidente Bulgarella non si è ancora pronunciato. Ma che, in ogni caso, sarà un futuro pieno di incognite e di partenze "eccellenti" (Rizzo Pinna, Tumbarello, Benassai), dopo il tardivo tentativo fatto dall’"ad" Lo Faso di convincere i giocatori in scadenza a rinnovare i contratti. A questo punto si aspetta solo che il presidente spieghi cosa intende fare di questo gruppo che ha profondamente deluso e con quale allenatore ripartire.

Intanto c’è da giocare, questa sera, ad Ancona con una formazione di emergenza, dal momento che Gorgone (squalificato dal giudice sportivo, in panchina andrà il suo "vice" Testini) deve rinunciare agli squalificati Tiritiello e Disanto e ai malconci Gucher e Sabbione.

"Non c’è nulla di particolare da chiedere ai ragazzi – ha detto l’allenatore – : c’è da giocare seriamente e basta. E’ un obbligo e un dovere giocare la partita con la massima concentrazione e attenzione". Poi il tecnico ha spiegato perché molti giocatori sono rimasti a casa.

"Oltre ai due squalificati – ha detto ancora il trainer – , Gucher è out per un problema a un ginocchio; Sabbione e Benassai per piccoli guai muscolari, anche se penso di poter recuperare in extremis Benassai. Praticamente abbiamo tre difensori indisponibili, per cui dovrò necessariamente fare dei cambiamenti". Che, però, Gorgone non ha specificato, anche se è probabile che, davanti a Chiorra (o Coletta?) ci saranno Alagna (o Fazzi), Quirini, Benassai (se recupera) e Visconti. Ma è solo un’ ipotesi, per altro abbastanza fantasiosa. "Lo scorso anno – ha concluso Gorgone parlando dell’avversario – l’Ancona fece quasi 60 punti. Quest’anno era partita per migliorare la stagione con obiettivi importanti, invece si è trovata invischiata nella zona a rischio ed ora è obbligata a vincere per conquistare la salvezza matematica. La vittoria di Pescara le ha, comunque, permesso di giocarsi tutto proprio contro di noi".

Tornando alla formazione, le uniche certezze riguardano il centrocampo: con Astrologo, Tumbarello e Cangianiello; mentre, in attacco, dovrebbero partire Russo, Yeboah (foto) e Guadagni.

Da domani ci sarà da capire, ad esempio, che programma ha predisposto la società per arrivare almeno a metà maggio e dintorni, perché non crediamo sarà ordinato subito il "rompete le righe". Stasera vedremo come sarà composta la "griglia" dei play-off e quella dei play-out, ricordando che la "post season" inizierà subito il 4 maggio, con le gare "secche" del primo turno dei play-off. Dopo due anni consecutivi la Lucchese non ci sarà, nonostante le trionfalistiche previsioni della vigilia.

Da registrare, infine, una voce di mercato. La Juve Stabia di Pagliuca, neopromossa in serie "B", avrebbe chiesto all’Hellas Verona il prestito del centravanti rossonero Yeboah.

Emiliano Pellegrini