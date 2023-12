Gorgone: "Lucchese di forza e di qualità"

Prima la sostanza, poi la qualità. Alla vigilia del derby di Arezzo, che nasconde oggettive insidie data la caratura complessiva della squadra di Indiani, il trainer della Lucchese, Giorgio Gorgone, ha indicato la strada che i suoi devono perseguire per uscire dalle "sabbie mobili" della parte bassa e tornare ad avere una classifica accettabile.

"Se la qualità del gioco non è supportata dalla sostanza – ha detto il trainer – , cioè dalla concretezza, dai punti, diventa difficile poter risalire la china. Bene, anzi benissimo il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia che rappresenta un traguardo di prestigio; ora, però, testa solo sull’Arezzo che, a differenza della Juve, presenterà giocatori più esperti, da categoria, insomma".

"La partita – ha aggiunto Gorgone – è delicata, ma la Lucchese arriva all’appuntamento con il morale più alto, rinfrancata dal successo di coppa e decisa a portare a casa un risultato positivo, perché è importante dare continuità di rendimento e, ovviamente, anche di risultati".

Anche contro l’Arezzo non saranno a disposizione gli infortunati più o meno di lungo corso. "Tiritiello – ha aggiunto l’allenatore – ha ripreso ad allenarsi e lo stesso dicasi di Visconti; speriamo di poterli avere a disposizione entrambi per il match casalingo contro la Fermana. Per il recupero di Fedato servirà, invece, più tempo".

Con il derby di stasera, inizierà, per la Lucchese, un vero e proprio "tour de force", con sei partite, tra campionato e coppa, in ventidue giorni, vale a dire fino al giro di boa. Dopo Arezzo i rossoneri giocheranno mercoledì 6 dicembre contro la Juve; poi il 10 contro la Fermana, quindi il 13 ad Avellino (quarto di finale di coppa Italia), domenica 17 a Carrara e, infine, venerdì 22 dicembre, al "Porta Elisa" contro l’Ancona.

"E’ vero che ci saranno tanti impegni ravvicinati in pochi giorni – ha detto ancora Gorgone – e più che mai sarà importante avere tutto il gruppo a disposizione. Quanto alle singole gare, tutte molto complicate, le affronteremo, una alla volta, al momento opportuno. Ora siamo concentrati solo su Arezzo, dove ci aspetta un avversario diverso da quello battuto in coppa, una squadra che ha nell’attacco il suo punto di forza".

"I ragazzi – ha concluso il tecnico – sono consapevoli che servirà una prestazione di sostanza, di massima concentrazione in tutte le fasi della gara".

Passando alla probabile formazione, Gorgone sembra essere intenzionato a riproporre Rizzo Pinna, miglior realizzatore della squadra, sin dall’inizio, lasciando tutto il resto invariato. Questo, pertanto, dovrebbe essere l’undici di partenza per Arezzo: Chiorra; Quirini, Sabbione, Benassai, De Maria; Gucher, Tumbarello, Cangianiello; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo. Arbitra Restaldo di Ivrea (ore 20.45). Nutrita, come sempre, la partecipazione dei tifosi rossoneri a sostegno di Benassai e compagni.

Emiliano Pellegrini