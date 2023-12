Gorgone: "Lucchese, servirà tanta umiltà"

Dare continuità di rendimento e, ovviamente, anche di risultati: è questo il messaggio che ha lanciato l’allenatore rossonero Gorgone alla vigilia dell’incontro con la Fermana, ultima in classifica, ma non per questo da sottovalutare. Sulla scia del bel successo contro la Juve "B", la Lucchese punta al bis contro Giandonato e soci, bis che le permetterebbe di scalare verso l’alto una classifica che, dopo le prime quattro-cinque posizioni, è molto corta.

A livello di squadra, da segnalare il prezioso ritorno di Benassai che ha, sì, scontato il turno di squalifica, ma che è rimasto in diffida. Si ricomporrà, così, la coppia con capitan Tiritiello che può essere considerata una delle più forti del girone.

"In infermeria – ha spiegato Gorgone – resta solo Fedato, anche se sono da valutare la condizioni di Sabbione che ha accusato un piccolo problema muscolare. In linea di principio va sempre in campo chi sta meglio". Sabbione, quindi, lascerà il posto a Benassai, pur avendo disputato ultimamente delle buone partite.

Poi il trainer è tornato a parlare del momento della squadra.

"Veniamo da una prestazione di grande attenzione e umiltà e alla fine siamo stati premiati – ha aggiunto – e questo è un messaggio importante per i ragazzi. I numeri ci dicono, è vero, che facciamo pochi gol in funzione delle occasioni che riusciamo a costruire e bisogna migliorare, ma, se continuiamo a produrre, sono convinto che arriveranno vittorie meno risicate, anche se, come abbiamo visto, sono molte le squadre che vincono con il minimo scarto. A noi è successo contro l’Entella. I ragazzi, comunque, ci provano sempre, perché questo rientra nel dna della squadra. Vedo, ad esempio, che Magnaghi, che contro la Juve “B” ha disputato, a mio avviso, la sua migliore partita, è in forte crescita". Poi il discorso è scivolato sul prossimo futuro.

"Ci attendono quattro gare importanti, compresa ovviamente quella di coppa – ha detto ancora il tecnico rossonero – e dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. La Fermana è una squadra viva, lo ha dimostrato contro la Torres. Servirà l’atteggiamento giusto, perché, senza quello, non si va da nessuna parte. Rimaniamo concentrati sulla Fermana che verrà a Lucca a giocarsela in una certa maniera, cioè prudente, data la sua precaria posizione di classifica; poi penseremo alla lunga trasferta di Avellino".

"A proposito della quale – ha concluso il trainer – vorrei fare questa semplice considerazione: capisco il sorteggio, ma che l’Avellino giochi quattro gare su quattro in casa e noi tre su quattro fuori, non mi sembra sia giusto".

Tornando alla Fermana, vedremo se anche oggi Gorgone schiererà all’inizio soltanto tre "under" oppure se ricorrerà subito al quarto (Guadagni). Questa la probabile formazione: Chiorra; Quirini, Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello, Tumbarello; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo. Palla al centro alle 14. Prevista una maggiore affluenza rispetto all’ultima gara contro la Juve "B".

Emiliano Pellegrini