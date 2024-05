Goro piange Mario Scarpa. Bomber degli anni Settanta

Mondo calcistico provinciale in lutto in questi giorni, in particolar modo quello di Goro, per la scomparsa, a 75 anni, di Mario Scarpa. Bandiera calcistica di Goro, il suo paese, Scarpa ci ha lasciato a Lagosanto, dove era ricoverato e malato da tempo.

A ricordarlo la società sportiva di Goro, con una nota sui social.

"Uomo straordinario, grande amico e simbolo calcistico per eccellenza della nostra comunità gorese. Ex giocatore di tante squadre professionistiche tra cui il grande Perugia degli anni ’70 che sfiorò il titolo di campione d’Italia". Così scrive appunto la società Asd F. Ricci di Goro commentando la triste notizia. Scarpa giocò dalla fine degli anni Sessanta all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, ed era un’ala destra.

Dopo una lunga gavetta tra serie C e serie D, in squadre come Baracca Lugo, Jesi, Chieti e Montevarchi, nell’estate 1973 venne acquistato dal Perugia, all’epoca in serie B.

Nel corso della prima stagione nella squadra umbra risultò decisivo con otto reti.

Nel campionato successivo segnò sei gol e contribuì così alla promozione della squadra in serie A, fu la prima storica volta per il Perugia. Scarpa rimase al Perugia fino al 1978 poi dal ’78 all’80 giocò nel Parma poi Livorno (1980-81) e nel Modena (1981-82). In totale segnò dieci reti in serie A (63 presenze) e 17 reti in serie B (96 presenze). Non giocò mai nella Spal, ma verrà ricordato come un personaggio calcistico di spessore per il nostro territorio.

re. fe.