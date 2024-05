Govoni verso Bentivoglio, quante novità. Sant’Agostino su Bolognesi, il Masi sonda Biagi

Sta prendendo piede a Sant’Agostino la candidatura di Cristiano Bolognesi al posto di mister Biagini, che non è stato confermato. La dirigenza ramarra in un primo momento aveva predisposto una rosa di quattro o cinque nomi: si andava da mister Orecchia, ex Argentana e Sanpaimola, ma che pare intenzionato ad accettare l’offerta del Reno Sant’Alberto; ad Alessandro Biagi, allenatore uscente del Russi. Nel novero anche Andrea Govoni, ma "Briegel", dopo l’addio della Centese dovrebbe allenare il Bentivoglio, intenzionato a costruire una corazzata per tentare la risalita in Eccellenza. Sondata anche la disponibilità di Simone Galletti, ex del Bentivoglio l’anno scorso al Masi Torello Voghiera, diretto però al Mezzolara. Alla fine pare sia prevalsa la pista che porta a Bolognesi, un allenatore quarantenne, reduce dall’esperienza positiva alla guida del Galeazza, club che due anni fa aveva nell’attuale direttore sportivo Marco Secchieroli il nocchiero del mercato, ma ha allenato anche nel Gallo nell’anno del Covid.

In più ha giocato nel Sant’Agostino e abita a Bondeno, quindi relativamente vicino. Al suo posto a Galeazza dovrebbe tornare Panzetti. Ieri sera a Sant’Agostino si è svolta una riunione che ha esaminato le varie candidature, sembra però vicina la fumata bianca per Bolognesi. A Masi Torello ora è ufficiale: Ruggero Ricci non è stato confermato. "Non farà più parte della famiglia tricolore – afferma il direttore generale con delega al mercato Graziano Quarella – ha fatto un lavoro straordinario ma vogliamo costruire un nuovo ciclo e vogliamo affidare la squadra a un allenatore emergente".

Al Masi piace Alessandro Biagi, che ha allenato nel settore giovanile del Russi e poi in prima squadra, scelta che sarà presa entro la settimana. La Portuense invece ha già deciso per la guida tecnica: confermato Paolo Mariani per l’ottimo lavoro svolto nel girone di ritorno, con promozione sfumata all’ultimo miglio, nel primo turno play off. A Casumaro si va verso la conferma di Manuel Nardiello in panchina e Marco Marani direttore sportivo.

Per quanto riguarda la Prima categoria, Sergio Zambrini rimane al Gallo; Luca Fantuzzi dopo una lunga trafila come giocatore e allenatore potrebbe lasciare il Pontelagoscuro, su di lui il Molinella, in ballottaggio con Battaglia, ex X Martiri e Santa Maria Codifiume.

