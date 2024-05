Granamica Karapici non basta per sognare

GRANAMICA

1

ZENITH PRATO

3

GRANAMICA: Farinella, Melli, Tomatis, Capitanio, Armaroli, Garetti, Catozzo, Baldazzi, Finessi (10’ Frignani, 63’ Mezzadri), Karapici (80’ Badiali), Ganzaroli (50’ PIzzirani). A disp. Calzati, Maietti, Magagni, Fabbri, Chinappi. All: Marchini.

ZENITH PRATO: Brunelli, Casini, Gonfiantini, Lunghi (80’ Falteri), Bagni, Cela, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna (86’ Mariani). A disp. Pellegrini, Luka, Baskini, Mari, Moretti, Braccesi, Buscema. All: Settesoldi.

Arbitro: Ercole di Latina (Perri di Lamezia Terme e Greco di Nichelino).

Reti: 32’ pt e 38’ st Kouassi, 46’ pt Bagni, 19’ st Karapici (rig).

Note: ammoniti Farinella e Karapici; Kouassi, Cela e Ciravegna.

La Zenith Prato espugna (1-3) il campo del Granamica e – grazie alle tre reti realizzate in trasferta : mette una seria ipoteca sul passaggio del turno negli spareggi nazionali di Eccellenza. A segno Thomas Kouassi, autore di una doppietta, e Bagni; riduce il passivo Karapici dal dischetto. E sempre dagli undici metri Chiaramonti fallisce in pieno recupero il possibile poker.

La formazione di Simone Settesoldi è arrivata a questa sfida grazie alle belle vittorie contro il Camaiore in semifinale e la Cuoiopelli nella finalissima dei play-off toscani, sul neutro di Larciano. Tutti disponibili i giocatori della rosa, ad eccezione dello squalificato Castiello. Di fronte una rivale di ottima caratura tecnica, con tanti giovani di prospettiva nelle proprie fila (nella ripresa mister Davide Marchini ha schierato addirittura il classe 2008 Pizzirani), giunta al secondo posto nel girone B dell’Emilia Romagna dietro al Sasso Marconi. Ma i blu-amaranto sono caricatissimi e se la giocano a viso aperto sin dalle battute iniziali del match. All’11’ su traversone di Saccenti va al tiro Ciravegna: Farinella blocca. Altra chance al 14’ per Ciravegna, che però non trova la porta. Al 27’ su rimessa lunga di Casini, torre di Chiaramonti per Saccenti che conclude alto. Al 32’ è Kouassi a portare in vantaggio i pratesi, raccogliendo un cross di Rosi prolungato da Chiaramonti. I padroni di casa ci provano al 41’ con Catozzo e al 44’ con Ganzaroli, senza la precisione necessaria per impensierire Brunelli. Al 46’ arriva invece il raddoppio pratese, firmato da Dario Bagni: il numero 4 dal limite raccoglie una respinta della difesa e “fulmina” Farinella. Dopo l’intervallo al 13’ opportunità per Cela, che di testa sfiora il palo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 19’ l’arbitro vede un’irregolarità da tergo di Bagni sul neo-entrato Mezzadri all’interno dell’area e concede il penalty, trasformato da Karapici. Al 28’ Kouassi per Chiaramonti, che alza la mira. Il terzo gol è solo rimandato: lo firma al 38’ Kouassi su assist di Ciravegna, al termine di un ficcante contropiede. Tre minuti dopo Farinella salva di piede sullo stesso Ciravegna. Al 49’ c’è un rigore anche per gli ospiti (fallo su Falteri), ma Farinella dice no in due tempi a Chiaramonti.

Successo meritato per Prato che ha dominato sul piano delle occasioni concedendo poco. Domenica 2 giugno la gara di ritorno allo stadio “Chiavacci” di Prato. Chi passerà il turno si giocherà poi un posto in D in una doppia sfida con la vincente di Castelfidardo-Unipomezia.