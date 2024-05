Granata a caccia del mister. Ecco i nomi che circolano

Che la settimana entrante sia quella giusta per la scelta dell’allenatore? Di sicuro c’è che il direttore sportivo Moreno Zocchi sta lavorando a grande ritmo per mettere la prima e più importate impronta al Pontedera 2024-25. E’ infatti in base al credo tattico del nuovo allenatore che verrà allestita la nuova rosa di giocatori, anche se ovviamente ci sono già elementi riconfermati (chi ha ancora il contratto) a prescindere. Qualche nome sul nuovo tecnico è già circolato, ma non con tutti c’è stato realmente un contatto. Con i quattro che vi riportiamo sappiamo con certezza che un colloquio si è verificato: con qualcuno sembra ci sia ancora la volontà di risentirsi, mentre con altri la strada sembra conclusa. Il primo ad essere stato interpellato è stato Enrico Barilari, che ha guidato il neopromosso Sestri Levante alla salvezza in Serie C. Il tecnico, 50 anni, si sarebbe preso però un po’ di tempo prima di decidere, probabilmente per capire se in questi giorni per lui ci potrà essere qualche richiesta da club magari più "attraenti" del Pontedera. Un altro personaggio che si è incontrato con Zocchi è Andrea Lisuzzo, che in questa stagione ha guidato la formazione under 18 dell’Empoli. L’ex difensore di Pisa e Spezia (43 anni) sarebbe anche piaciuto al direttore, ma il salto da un torneo giovanile come quello under 18 alla Serie C è stato ritenuto troppo rischioso e così la trattativa si è (si sarebbe) conclusa lì. Il terzo nome è quello del fiorentino Matteo Cioffi, 46 anni, fratello di Gabriele, ex tecnico dell’Udinese. Dopo aver guidato le giovanili della Fiorentina e l’Aglianese, ha diretto la scuola calcio del Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) e quindi nel 2022 è stato collaboratore tecnico del Verona all’epoca allenato dal fratello. Anche per lui però sembra che non ci siano chance future.

Il quarto allenatore ad aver parlato con Zocchi – ma in mezzo ce ne saranno stati sicuramente altri – è Cristian Amoroso, 47 anni, nato a Cascina ed ex centrocampista di Fiorentina e Bologna in Serie A. Nel 2012 ha iniziato ad allenare le giovanili del Pisa, club dove aveva chiuso la carriera da calciatore, poi, dove aver guidato i nerazzurri nelle ultime 8 partite di Lega pro 2014-15, ha allenato 7 stagioni in Serie D tra Ponsacco, Ghiviborgo, Sestri Levante, RF Querceta e Seravezza fino a pochi giorni fa. Nonostante ciò non sembra sia il profilo che il Pontedera sta cercando. Sono invece circolati i nomi, ma non ci sono mai stati contatti reali, né con Alessandro dal Canto, 49 anni, quest’anno alla Carrarese dov’è stato esonerato da 3° in classifica, né con l’ex Paolo Indiani, 69 anni, che ha rescisso con il neopromosso Arezzo dopo aver vinto la Serie D e poi conquistato i play off di Serie C.

Stefano Lemmi