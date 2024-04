Granata "Bravo Vivoli, non ha mai mollato"

Anche in tempi di risultati insoddisfacenti Massimiliano Canzi l’ha sempre detto e ribadito: "Noi vogliamo andare ai play off". E lo 0-0 di Gubbio ha dato valore alle parole dell’allenatore del Pontedera, sbugiardando clamorosamente chi invece la pensava, malignando, in maniera opposta. Non è nel dna di questo gruppo tecnico (staff e giocatori) né di quello dirigenziale tirarsi indietro di fronte a certi traguardi: è stato dimostrato l’anno scorso ed è stato confermato anche stavolta con il raggiungimento aritmetico degli spareggi-promozione con due turni di anticipo. Che il punto in Umbria sia stato fortemente voluto lo dimostra l’atteggiamento tattico scelto nella ripresa, quando visto che la marea rossoblu non si placava rischiando di travolgere tutto, Canzi è intervenuto con cambi massicci e accorgimenti tattici per arginare la forza degli avversari: "Saremmo stati presuntuosi se avessimo continuato per come avevamo preparato la partita" ha dichiarato a fine gara l’allenatore, che comunque non ha nascosto di essere stato aiutato dalla fortuna ed ha elogiato il suo portiere, Niccolò Vivoli, decisivo con le sue parate: "Di solito quando si utilizzano 4 portieri (prima di Vivoli c’erano stati Lewis, Stancampiano e Ciocci, ndr) capitano delle annate disastrose, invece per noi non lo è stata. Questo perché tutti i portieri che si sono alternati alla fine ci hanno dato una grande mano. E devo fare un plauso a Vivoli che aveva giocato pochissimo in questi anni. L’anno scorso è partito da terzo, quest’anno ad un certo punto si è ritrovato quasi quarto. Ma nonostante questo non ha mai mollato di una virgola in allenamento, quindi devo dire bravo a lui ma anche al preparatore Enzo Biato, che lo ha forgiato non solo sotto l’aspetto tecnico ma anche su quello mentale".

L’utilizzo di quattro numeri uno in una sola stagione è un record per il Pontedera, che comunque con il nulla di fatto di domenica è riuscita a superare il numero di clean sheet della stagione passata: 12 nel torneo scorso, 13 adesso e con due partite da disputare. Di queste 13 gare concluse con la porta imbattuta, 2 si sono verificate con Lewis tra i pali (su 9 presenze da titolare), 2 con Ciocci (con 7 presenze da titolare), 4 con Vivoli (su 13 gare da titolare) e 5 con Stancampiano (su 7 gare da titolare). Il dopo partita di Gubbio ha offerto anche l’occasione per gettare un occhio sul futuro di Massimiliano Canzi, che ha risposto così: "Due mesi fa ho firmato un rinnovo per altri due anni e sono molto fiero di questa cosa. La società mi ha chiesto di rimanere a Pontedera a 4 mesi dalla fine del campionato e questo dimostra la serietà e la programmazione del club nel quale ho la fortuna di lavorare".

Stefano Lemmi