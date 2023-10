Granata Canzi: "Attenzione alla Vis Pesaro". Il Pontedera stasera in campo. L’allenatore mette in guardia: "Vengono da un buon momento. E non esistono partite semplici"

Mai fidarsi solo dell’apparenza. In questo caso dei punti in classifica. I 9 che ha la Vis Pesaro, avversario di questo pomeriggio del Pontedera (che ne ha uno in più) nel secondo dei tre impegni in otto giorni iniziati con lo 0-0 con la Torres e a conclusione domenica in notturna a Lucca (con biglietteria aperta nel pomeriggio di venerdì e sabato anche presso l’Oltrera) sono arrivati infatti in larga parte (sei) nelle ultime 4 delle 9 partite disputate, chiuse nell’ordine con tre pareggi (2-2 con la Fermana, 3-3 ad Ancona e 0-0 a Pescara) e una vittoria (1-0 con la Recanatese), le due più recenti senza subire reti (proprio come il Pontedera), a conferma che al Mannucci si presenterà un avversario in forma, a dispetto, appunto, dell’apparente posizione di classifica.

"La Vis Pesaro – conferma l’allenatore granata Massimiliano Canzi - sta attraversando un buon periodo e viene dall’ottima prestazione contro la Recanatese. Ha giocatori di grande livello, specialmente in attacco, quindi servirà da parte nostra una grandissima attenzione: non dovremo perdere l’equilibrio di squadra. Perché oramai è assodato che non esistono partite semplici, e Pineto ne è la dimostrazione, basta vedere dov’è adesso in classifica". Il pareggio senza reti in casa della capolista Torres ha restituito al tecnico la conferma di una squadra capace di soffrire. "La gara di domenica – riprende Canzi – ci ha lasciato grande consapevolezza del fatto che siamo capaci di soffrire anche quando andiamo in difficoltà e che siamo capaci di tenere botta anche quando gli altri sono più forti". Sull’undici iniziale da scegliere oggi (unico assente Cerretti) potrebbe incidere la stanchezza per il viaggio in Sardegna. "Vediamo – conclude l’allenatore del Pontedera – chi ha più accusato la stanchezza per il viaggio, ma è possibile che qualche cambio ci sia. Abbiamo a disposizione giocatori importanti ed è probabile che qualcuno possa avere un turno di riposo".

Ricordato che sabato (dopodomani) a partire dalla 21 al campo sportivo dell’Oltrera gli ultras della gradinata nord Diego Savelli organizzano il 1° memorial Diego Savelli in ricordo del capo ultras scomparso l’anno scorso a 41 anni (per informazioni e iscrizioni contattare Francesco al 3389027736 o Pietro al 3297727326), stasera fischio d’inizio alle 18,30, dirige Rispoli di Locri.

Probabile formazione (3-4-2-1): Stancampiano; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti, Ianesi; Nicastro.

Stefano Lemmi